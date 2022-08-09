16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3164   EUR  61,1615  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте насмерть сбили женщину

Водитель Land Rover сбил женщину на пешеходном переходе в Сургуте

​В Сургуте насмерть сбили женщину
Фото: УМВД Югры

В Сургуте 8 августа в 19:35 27-летний водитель Land Rover насмерть сбил женщину на пешеходном переходе перекрестка улиц Чехова и Профсоюзов. В результате ДТП 54-летняя жительница поселка Солнечный скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.

«В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Стоит отметить, что 27-летний водитель 42 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:00, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Нетореными тропами 1184
  2. ​В Югре снова утонул подросток. Трагедия произошла под Нижневартовском 864
  3. В Нягани спасли застрявшую в скамейке девочку 780
  4. ​Югорчане показали своих котиков в честь Всемирного дня кошек 704
  5. ​Если Сургут и Тюмень пойдут в правительство со своим кампусом и НТЦ, то у федералов возникнет вопрос – это два схожих проекта рядом? 652
  6. ​В России зафиксировали рекордное число мигрантов 595
  7. ​Неужели нет другого места в Сургуте для «Свадебного маршрута», кроме как в последнем кедровом лесу? 566
  8. Югорчанка обвиняется в хищении почти миллиона рублей у пенсионеров и бедняков 560
  9. Наталья Комарова: «Высокая «сухая» грозовая активность, порывистый ветер повлияли на увеличение количества и площади лесных пожаров» 552
  10. ​Почти 40% россиян готовы на снижение зарплаты ради «удаленки» 545
  1. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 2935
  2. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2140
  3. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2069
  4. Женщина и ее 12-летняя дочь утонули в Сургуте 1920
  5. ​Не дальше своего носа 1830
  6. 30-летний байкер погиб в Сургуте в ДТП с пенсионеркой на Hyundai 1769
  7. Заброшенная школа на Каролинского в Сургуте сгорела 1747
  8. ​В Югре угнали машину с хозяином внутри 1679
  9. ​Разрушительные заблуждения 1670
  10. Аферисты разводят сургутян на деньги по-новому 1545
  1. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 5116
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 4526
  3. Кондаковы 4324
  4. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 2985
  5. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 2935
  6. «Хабуровские» – значит Завьяловы 2925
  7. ​Грузовик смял «десятку» на югорской трассе – погиб молодой мужчина 2818
  8. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2614
  9. Сургутский мост начнут ремонтировать 15 июля 2521
  10. В Сургуте откроют новый парк развлечений 2464

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика