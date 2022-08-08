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​В Сургуте раскрыли кражу электросамоката

Поймали сургутянина, укравшего электросамокат в колясочной

​В Сургуте раскрыли кражу электросамоката
Фото: unsplash.com

В Сургуте поймали вора, похитившего электросамокат. Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления. Сургутянин признался, что отжал створки окна снаружи и проник в колясочную в подъезде жилого дома, где и украл электросамокат стоимостью 28 тысяч рублей.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.


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Сегодня в 08:54, просмотров: 60, комментариев: 0
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