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Самозанятым из Сургута выделят по 100 тысяч на возмещение расходов

Власти Сургута выделят новую субсидию самозанятым

Самозанятым из Сургута выделят по 100 тысяч на возмещение расходов
Фото: pixabay.com

В Сургуте самозанятым предпринимателям могут выделить поддержку до 100 тысяч рублей. Для этого всем лицам, попадающим под данную категорию и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», необходимо до 12 августа подать документы на субсидию для возмещения затрат.

Компенсировать можно до 50 % расходов на рекламу, аренду, оборудование, обучение и профессиональную переподготовку. Вся информация о подаче заявки размещена по ссылкам ниже:

Портал Администрации города: https://clck.ru/geHiK

Инвестпортал Сургута: https://clck.ru/VQfZT

Документы принимают в рабочие дни с 9:00 до 17:12 на ул. Энгельса, 8, каб. 121. Телефоны для консультаций: 52-20-57, 52-20-05, 52-21-22, 52-22-28.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 246, комментариев: 0
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