Сургутянка утонула в реке вместе с 12-летней дочерью

Жительница Сургута и ее 12-летняя дочь утонули в Сургуте. Трагедия произошла днем накануне, 4 августа, на реке Черной. По данным ГИМС МЧС по ХМАО, 33-летняя женщина пришла на водоем вместе с тремя детьми – 12, 10 и 5 лет. Оставив младшего ребенка на берегу, женщина пошла купаться со старшими.

«Очевидцы услышали крики о помощи 10-летнего мальчика и вытащили его из воды. Выяснив, что мама со старшей дочерью утонули, очевидцы немедленно вызвали спасателей. В 17:55 водолазы обнаружили тела погибшей женщины и ее 12-летней дочери», - говорится в сообщении ведомства.

В ХМАО с начала летнего периода утонули 23 человека, в том числе пятеро детей. Основной причиной гибели людей стало купание в необорудованных местах (14 случаев).