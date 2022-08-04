Сургутяне пожаловались на дымку, накрывшую город

Сургут накрыл смог. По словам начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрея Рачева, это произошло из-за лесных возгораний в Октябрьском, Березовском и Советском районах. На данный момент на территории округа действуют 45 природных пожаров. На территории Сургута действующих лесных пожаров нет, ситуация находится под контролем. Роспотребнадзор осуществляет замеры концентрации вредных веществ в воздухе.

«Рекомендуем жителям города по возможности меньше находиться на улице, а при пребывании на открытом воздухе носить увлажненные марлевые повязки (маски). В квартире необходимо плотно закрывать окна и двери, щели уплотнять влажной тканью. Как можно чаще следует проводить влажную уборку. Также рекомендуется при ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться за медицинской помощью», – сообщили в администрации города.