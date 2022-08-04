Пенсионер на «Волге» получил тяжелые травмы в ДТП в Сургуте

72-летний мужчина получил тяжелые травмы в ДТП, которое произошло сегодня утром на 13 км автодороги «Сургут - Лянтор». Авария случилась на мосту у поселка Солнечный, уточняет телеграм-канал «К-Информ».

Предварительно установлено, что «Волга», за рулем которой был пенсионер, заглохла на проезжей части. Мужчина вышел из автомобиля и подошел к багажнику за тросом. В этот момент в него въехал другая машина.

«В результате 72-летнему водителю неисправного транспортного средства причинен тяжкий вред здоровью. Он доставлен в медучреждение», - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

По данным «К-Информ», пенсионеру оторвало обе ноги.

На месте аварии работают наряды ГИБДД.