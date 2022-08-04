Дачные кооперативы в Сургуте отключат от электроэнергии 4, 5 и 9 августа

В Сургуте продолжается плановый ремонт оборудования на подстанциях с целью повышения надежности электроснабжения потребителей дачных кооперативов. В связи с этим 4, 5 и 9 августа в дачных кооперативах будет отключена электроэнергия, сообщили в пресс-службе компании «Сургутские городские электрические сети».

4 августа без электроснабжения с 09:00 до 17:00 останутся:

СНТ 35 «Дзержинец»,

СОТ «Крылья Сургута»,

СОНТ «Тюльпан»,

СОК №28,

ДПК «Жемчужина».

5 августа с 09:00 до 12:00:

СОТ «Чистые Пруды»,

ПСДСК «Чернореченский»,

СОТ «Подводник»,

СТ «Лесное».

9 августа с 9:00 до 17:00:

СТ №7, СНТ №3,

СТ 20 «Магистраль»,

СТ 38 «Берендей»,

ПСТ «Дорожник»,

СТ «Энергетик 2»,

СТ 13 «Май»,

ПСНТ 25 «Дружба»,

МК 37.

«Администрация ООО «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства. Всю необходимую информацию жители Сургута могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный)», - добавили в пресс-службе компании.