16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3696   EUR  61,3610  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Полиция ищет подростков, что сбежали из реабилитационного центра под Сургутом

Из реабилитационного центра в Сургутском районе сбежали два парня // ОРИЕНТИРОВКА

Полиция ищет подростков, что сбежали из реабилитационного центра под Сургутом

Полиция просит помочь в поиске подростков, что сбежали из реабилитационного центра «Гармония» в Сургутском районе.

Игорь Грозных, 2008 года рождения.

Приметы: бритый налысо, рост 160-165 сантиметров, плотное телосложение.

Был одет: красная олимпийка с капюшоном, черные штаны фирмы адидас.

Петр Жерновков, 2005 года рождения

Приметы: короткая стрижка, темные волосы, карие глаза, рост 170 сантиметров, среднее телосложение.

Был одет: черный спортивный костюм, кроссовки.

Всех, кто может располагать полезной информацией о местонахождении подростков, просят обратиться по номеру 102.


нравится (0) не нравится (0)
03 августа в 20:09, просмотров: 860, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Заброшенная школа на Каролинского в Сургуте сгорела 1028
  2. Женщина и ее 12-летняя дочь утонули в Сургуте 970
  3. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 885
  4. ​В Сургутском районе югорчанин попал в смертельное ДТП 577
  5. ​В два раза выросла заболеваемость ковидом в Югре за сутки 508
  6. Югорский рыбак поймал двух огромных судаков 485
  7. Воздух в Югре прогреется до +30 градусов в субботу 441
  8. Два мотоциклиста пострадали на югорских дорогах за сутки 396
  9. «Главные причины индексации тарифов ЖКХ — повышение налогов и рост цен на топливо» 392
  10. ​Ладное импортозамещение по полной! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 383
  1. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 2298
  2. Сургутяне стали сильнее интересоваться услугами проституток 1953
  3. ​Муниципалитетам Югры раздали 200 млн рублей за хорошую работу 1934
  4. В Сургуте открылся платный пляж 1674
  5. В Югре нашли тело утонувшего при спасении детей мужчины 1622
  6. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 1487
  7. 30-летний байкер погиб в Сургуте в ДТП с пенсионеркой на Hyundai 1441
  8. ​В Ханты-Мансийске спасли тонущего мужчину 1383
  9. ​В Югре угнали машину с хозяином внутри 1358
  10. ​Теперь мы будем за сочетания цветов наказывать? Может, хватит уже? 1337
  1. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 4674
  2. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 4451
  3. У кого что болит 4283
  4. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 4056
  5. Кондаковы 3969
  6. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3489
  7. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 2737
  8. «Хабуровские» – значит Завьяловы 2597
  9. ​Грузовик смял «десятку» на югорской трассе – погиб молодой мужчина 2509
  10. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2497

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика