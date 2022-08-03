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Дорожные работы на Югорском тракте завершены

Работы по ремонту дорог в Сургуте выполнены наполовину

Дорожные работы на Югорском тракте завершены
Фото: Администрация Сургута

Дорожная кампания в Сургуте завершена наполовину. Работы на Югорском уже финишировали, на Щепеткина, Привокзальной, Крылова, Быстринской и ремонт внутриквартальных проездов продолжаются. Дополнительно в рамках капитального ремонта Тюменского тракта запланированы работы по недостающему участку тротуара от Грибоедовской развязки до остановки у ТРЦ «Аура».

«В рамках ремонтной кампании будет произведен ремонт 10 внутриквартальных проездов на сумму более 72 миллионов рублей. Площадь асфальтирования около 18 тысяч квадратных метров. Приступили к ремонту внутриквартальных проездов. На данный момент ведутся демонтажные работы по внутриквартальному проезду от улицы Профсоюзов до бульвара Писателей», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Напомним, что в этом году на дорожно-ремонтную кампанию выделили порядка 850 миллионов рублей. Большинство работ будет завершено до 1 октября.


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03 августа в 08:18, просмотров: 574, комментариев: 0
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