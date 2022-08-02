16+
Логотип Сиапресс
USD  62,0506   EUR  63,2468  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Опровержение

Недострой на Мелик-Карамова в Сургуте не демонтируют

Опровержение
Фото А. Андронова

30.06.2022 в 18:07 редакцией сайта «siapress.ru» была опубликована статья под названием «Сургутяне сообщили о демонтаже двадцатилетнего недостроя на Мелик-Карамова», которую прочитали около 1500 читателей до удаления этой статьи.

Данная статья содержит недостоверную информацию, которая не была проверена автором на соответствие действительности.

Редакция приносит извинения собственнику Объекта незавершенного строительства на Мелик-Карамова за публикацию недостоверной (ложной) информации, полученной от жителей Сургута, которая может нанести вред собственнику Объекта.


нравится (3) не нравится (3)
Сегодня в 11:46, просмотров: 440, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Нижневартовск попал в топ городов с самым высоким качеством жизни 778
  2. ​Смертельное ДТП на трассе Нижневартовск – Радужный 695
  3. Два аппарата искусственного кровообращения появились в кардиодиспансере Сургута 627
  4. ​Президент Болгарии распустил национальный парламент 623
  5. Можно ли поделить отпуск в 28 дней? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 529
  6. Опровержение 440
  7. ​В Югре возбудили уголовное дело из-за жестокого убийства медвежонка 353
  8. ​На открытие форума «УТРО» в Ханты-Мансийске пришли 12 тысяч человек 332
  9. ​Трансформаторные будки Сургута украсят детскими рисунками 314
  10. ​Границы комфорта 289
  1. ​В Сургуте ищут мальчика, который не вернулся из игрового клуба // ОРИЕНТИРОВКА 1972
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 1877
  3. ​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей 1753
  4. ​В Ханты-Мансийске буксировали самолет авиакомпании Utair 1735
  5. Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева 1734
  6. Сургутянка убила малознакомую женщину из-за ее раздражительного поведения 1623
  7. ​Муниципалитетам Югры раздали 200 млн рублей за хорошую работу 1599
  8. Сургутяне стали сильнее интересоваться услугами проституток 1498
  9. ​В Сургуте на взятке попалась бывший зам заведующего детсада 1437
  10. Сургутянин продает акулу из IKEA за 250 тысяч 1391
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 6052
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 5300
  3. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 4309
  4. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 4231
  5. Лебединая верность 3969
  6. У кого что болит 3962
  7. Кондаковы 3655
  8. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 3425
  9. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3303
  10. ​В Югре пошли грибы. Как и где собирать? ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2699

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика