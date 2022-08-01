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​Сургутянка потеряла несколько миллионов на «безопасном счете»

Мошенники выманили у пожилой югорчанки 4 миллиона рублей

​Сургутянка потеряла несколько миллионов на «безопасном счете»
Фото: unsplash.com

71-летняя жительница Сургута доверилась злоумышленникам и перевела порядка 4 миллионов рублей. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Сургутянке поступил звонок от лже-банкира, который сообщил об утекших данных ее личного кабинета в мобильном приложении банка. Далее женщине последовало предложение перевести все денежные средства на её банковском счете на «безопасный счет», не разглашая при этом данный разговор сотрудникам банка.

Югорчанка, не подозревая обмана, перевела порядка 4 млн рублей на банковские счета мошенников, после чего, злоумышленники перестали выходить на связь.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 193, комментариев: 0
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