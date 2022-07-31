Частный пляж заработал на Югорском тракте в Сургуте

В Сургуте на Югорском тракте заработала зона отдыха с пляжем. Вход на ее территорию сделали платным – вопреки заявлениям собственника, отмечает «Вестник Сургутского района». Исключение - для детей до 5 лет, пенсионеров и других льготных категорий граждан.

«Зона отдыха открыта, народа пока немного. Из нового - появилась зона катания на квадроциклах. Главное, что вход все-таки сделали платным – 200 рублей с человека, проезд на машине – 350 рублей (водитель включен), с каждого пассажира также по 200 рублей. Время посещения не ограничено», - рассказал журналист издания.

В зоне отдыха получится только позагорать – купаться в водоеме запрещено. «Это достаточно сложный водный объект, потому что дно неоднородное: имеются ямы, свалы, резкий уход с мелководья на глубину, имеются подводные родники, холодная вода ниже двух метров не прогревается. Общая глубина этого карьера – 10-12 метров. Он достаточно опасный в плане купания», - отмечал ранее начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.