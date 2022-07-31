Спортплощадку для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол обустроили в Сургуте

В Сургуте скоро откроется новая многофункциональная спортплощадка. Она обустроена на месте бывшего тубдиспансера на ул. Республики, 75.

Накануне власти проинспектировали объект. «Это многофункциональная площадка для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Также под теневым навесом есть зона, которая оборудована тренажерами. Подрядчик выполнил все работы в срок», - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

За обустройство спортплощадки проголосовали сами жители города. Ее строительство обошлось бюджету в 6,5 млн рублей.

В этом году в Сургуте обустроят еще пять общественных пространств. Их строительство запланировано в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды», уточнили в мэрии.