В Сургут с гастролями приезжает Московский музыкальный театр «Геликон-опера»

Сургутянам покажут оперу Рахманинова «Алеко». 30 августа в рамках «Больших гастролей» в город приедут артисты Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Представление запланировано в местной филармонии.

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Петр Ильич Чайковский, называя Рахманинова своим «внуком в музыке», был очарован его первой работой – оперой «Алеко» (либретто В.И. Немировича-Данченко, основанное на поэме А.С. Пушкина «Цыганы»). Говорят, на репетиции Чайковский подошел к молодому Рахманинову и спросил, «не может ли и его «Иоланта» пройти в один вечер с «Алеко», а на премьере в Большом театре так аплодировал постановке, что «высунулся из ложи». Завораживающая музыка, чувственная красота цыганских костюмов, страстные танцы, эротика в каждом звуке и движении – это все «Алеко» в «Геликоне»! Театр готовит особый подарок жителям ХМАО-Югры – в заглавной партий спектакля выступит их земляк, солист театра, выдающийся баритон, блистающий на всех ведущих оперных сценах мира Алексей Исаев. В героев юношеской оперы Рахманинова также воплотятся Ольга Толкмит, Шота Чибиров, заслуженная артистка России Лариса Костюк и заслуженный артист России Михаил Гужов. За пультом симфонического оркестра театра – маэстро Валерий Кирьянов, главный дирижер «Геликон-оперы». И, конечно, знаменитый геликоновский «хор-де-балет», о котором говорят, что ему подвластно всё, украсит спектакль своим искусством.

Продолжительность спектакля 1 час без антракта, возрастное ограничение 12+.