Сургутские врачи спасли молодого мотоциклиста с серьезной черепно-мозговой травмой

В Югре на трассе обнаружили 14-летнего мотоциклиста без сознания. У юноши не было никаких переломов конечностей, позвоночника и ушиба внутренних органов, однако в больницу его доставили в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговой травмы, повлекшей за собой отек мозга и амнезию. Больше недели подросток не мог самостоятельно дышать и был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Изначально его доставили в больницу Югорска, а позже санитарно-авиационной бригадой перенаправили в травматологию Сургута.

«В пути пострадавший не приходил в себя, как и в течение нескольких дней в реанимационном отделении. Но, к счастью, усилия боровшихся за его жизнь нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов травмбольницы увенчались успехом», – сообщили в медучреждении.

Сейчас молодой мотоциклист идет на поправку. Функции головного мозга восстанавливаются, амнезия исчезла. Однако о выписке пока говорить рано – пациента недавно перевели из реанимации в детское нейрохирургическое отделение, где он продолжит лечение.