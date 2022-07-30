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На югорской трассе обнаружили молодого мотоциклиста без сознания и с амнезией

Сургутские врачи спасли молодого мотоциклиста с серьезной черепно-мозговой травмой

На югорской трассе обнаружили молодого мотоциклиста без сознания и с амнезией
Фото: unsplash.com

В Югре на трассе обнаружили 14-летнего мотоциклиста без сознания. У юноши не было никаких переломов конечностей, позвоночника и ушиба внутренних органов, однако в больницу его доставили в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговой травмы, повлекшей за собой отек мозга и амнезию. Больше недели подросток не мог самостоятельно дышать и был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Изначально его доставили в больницу Югорска, а позже санитарно-авиационной бригадой перенаправили в травматологию Сургута.

«В пути пострадавший не приходил в себя, как и в течение нескольких дней в реанимационном отделении. Но, к счастью, усилия боровшихся за его жизнь нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов травмбольницы увенчались успехом», – сообщили в медучреждении.

Сейчас молодой мотоциклист идет на поправку. Функции головного мозга восстанавливаются, амнезия исчезла. Однако о выписке пока говорить рано – пациента недавно перевели из реанимации в детское нейрохирургическое отделение, где он продолжит лечение.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 309, комментариев: 0
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