Сургутянку приговорили почти к 11 годам колонии за убийство малознакомой женщины

В Сургуте вынесен приговор 32-летней местной жительнице. Суд признал ее виновной в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Убийство произошло 10 октября 2021 года в квартире одного из домов по ул. Университетская. По версии следствия, подсудимая, будучи пьяной, поссорилась с малознакомой 62-летней женщиной из-за якобы раздражительного поведения последней. Словесной ссорой конфликт не ограничился. Молодая женщина нанесла пенсионерке не менее 7 ударов руками в область головы, а затем не менее 2 ударов кухонным ножом в область шеи сзади. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, о чем злоумышленница сообщила соседям.

«Сургутским городским судом подсудимой, с учетом обстоятельств, характеризующих личность, в том числе предыдущих осуждений за покушение на убийство малолетнего и угрозу убийством, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», - отметили в пресс-службе ведомства, уточнив, что приговор в законную силу не вступил.