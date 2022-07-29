Жительница Сургута предстанет перед судом за получение взятки

В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней экс-заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе детского сада «Зоренька». Она обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемая, в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года занимая должность заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе детского сада, будучи наделенной полномочиями контрактного управляющего получила от одного из местных предпринимателей 194 тысячи рублей в виде взятки за обеспечение заключения договоров на поставку в учреждение товаров бытового назначения по выгодной для предпринимателя цене, беспрепятственной приемке и оплате поставок.

Свою вину обвиняемая признала. Также следователями были собраны иные доказательства ее виновности и наложен арест на имущество злоумышленницы на сумму свыше 1,8 млн рублей. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.