16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2031   EUR  61,2171  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Администрация Сургута показала, как будут выглядеть новые заборы

В Сургуте приступили к демонтажу старых заборов

Администрация Сургута показала, как будут выглядеть новые заборы
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте до конца лета установят около шести километров новых заборчиков – теперь они будут серого цвета. Выглядеть ограждения будут так:

Ограждения появятся на ул. Аэрофлотская, пр. Ленина и Набережный. Сейчас выполняется демонтаж старых конструкций. К установке новых приступят 31 июля. Отмечается, что подобная практика уже применялась на Урале. Конкретно – в Екатеринбурге и Тюмени.

«Главное преимущество новых ограждений долговечность и морозостойкость. Они не нуждаются в ежегодной покраске и особом уходе, а также их легко монтировать в случае повреждения. Также в рамках ремонтной кампании идут восстановительные работы ограждений старого образца. Специалисты уже отремонтировали конструкции на ул. Генерала Иванова, Рабочая, Университетская и другие», – рассказали в администрации.


нравится (3) не нравится (6)
Сегодня в 10:14, просмотров: 593, комментариев: 2
Комментарии:
Серж
Сегодня в 10:35
"Когда коту делать нечего, он............". Извините, но это точное объяснение для этой темы. Приедет ещё какой-нибудь очень крутой спец "варламов", и ему опять что-нибудь не понравится. Отстаньте вы от заборчиков. Сколько людей - столько мнений. Мне, например, нравятся большие чёрные заборчики. Подобных полно в Питере, кстати.
Местный
Сегодня в 12:30
Вроде ж речь шла об отказе от заборчиков? Не? Оградка так себе, если честно
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте ищут мальчика, который не вернулся из игрового клуба // ОРИЕНТИРОВКА 1154
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 874
  3. Администрация Сургута показала, как будут выглядеть новые заборы 593
  4. ​В Сургуте на взятке попалась бывший зам заведующего детсада 480
  5. В Сургуте начали возводить сквер у Дворца торжеств 348
  6. ​Мы в этом живём 341
  7. В ХМАО продолжается стремительный рост заболеваемости ковидом 333
  8. ​В столице Югры заметили плавающую черепаху // ВИДЕОФАКТ 309
  9. В Югре нашли захоронение, которому полторы тысячи лет 297
  10. В Сургуте аптекарь продавала сильнодействующие вещества без рецепта 285
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2786
  2. «Хабуровские» – значит Завьяловы 2046
  3. ​В Югре произошел скачок заболеваемости энтеровирусом 1500
  4. ​Сургутский бизнесмен устроил из остановки киоск с арбузами 1428
  5. (Не)Общественная приемка. Почему в нынешнем формате осмотр новых объектов активистами смысла практически не имеет 1404
  6. ​Ниже среднего 1381
  7. ​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей 1374
  8. Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева 1362
  9. ​Пришли другим путём 1334
  10. В Нижневартовске мигрант устроил дебош в магазине и негативно высказывался о войсках РФ 1226
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5759
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4852
  3. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3943
  4. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3807
  5. У кого что болит 3658
  6. Лебединая верность 3648
  7. Кондаковы 3270
  8. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3029
  9. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 2790
  10. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2786

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика