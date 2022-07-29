В Сургуте приступили к демонтажу старых заборов

В Сургуте до конца лета установят около шести километров новых заборчиков – теперь они будут серого цвета. Выглядеть ограждения будут так:

Ограждения появятся на ул. Аэрофлотская, пр. Ленина и Набережный. Сейчас выполняется демонтаж старых конструкций. К установке новых приступят 31 июля. Отмечается, что подобная практика уже применялась на Урале. Конкретно – в Екатеринбурге и Тюмени.

«Главное преимущество новых ограждений долговечность и морозостойкость. Они не нуждаются в ежегодной покраске и особом уходе, а также их легко монтировать в случае повреждения. Также в рамках ремонтной кампании идут восстановительные работы ограждений старого образца. Специалисты уже отремонтировали конструкции на ул. Генерала Иванова, Рабочая, Университетская и другие», – рассказали в администрации.