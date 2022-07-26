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Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева

Школьник из Сургута получил роль в большом кино

Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева
Фото: Pronline

Девятилетний сургутянин Женя Писарев сыграл в фильме «Хронос». Это первая серьезная роль в большом кино. Мальчик отметил, что опыт съемки ему понравился, другие актеры помогали ему на площадке, а мама и папа всегда поддерживали его и были рядом. По словам Жени, для него самой трудной задачей во время создания фильма было заплакать, однако юный актер смог поставить себя на место персонажа, прочувствовать его грусть и показать нужные для роли эмоции.

«Участие в фильме «Хронос» помогло мне исполнить мечту – получить роль в большом кино и справиться с ней, – поделился Женя после выхода картины в кинотеатрах. – Я с детства хотел играть на сцене, делал небольшие спектакли дома для родителей и родственников, но появление в серьезном фильме казалось чем-то нереальным. Теперь я очень хочу в будущем сыграть доброго волшебника, а еще снять свой большой фильм и стать режиссером с мировым именем».

Отметим, что в большой прокат «Хронос» вышел 21 июля. Фильм снят по произведениям советского писателя-фантаста Кира Булычева и повествует о парадоксах времени. В киноленте снялись Сергей Пускепалис, Михаил Горевой, Юрий Назаров, Иван Жидков и Анастасия Балякина.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 132, комментариев: 0
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