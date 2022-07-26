Любовь к книгам можно измерить: самым читающим муниципалитетом Югры признали Сургутский район. В Государственной библиотеке Югры назвали победителей среди муниципалитетов и городов ХМАО.

Сургутский район второй год подряд занимает первое место в конкурсе. В номинации «Самый читающий городской округ Югры» победителем стал Ханты-Мансийск.

Среди экспертов мероприятия — представители Российского книжного союза, окружной организации Союза писателей России, Государственной библиотеки Югры и органов власти автономного округа.

«При выборе победителя учитывались достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения, деятельность общедоступных библиотек, творческих объединений писателей, книжная торговля, книгоиздание, учитывалось, как муниципалитет участвует в реализации концепции поддержки и развития чтения в автономном округе на 2018-2025 годы, поддержка литературных традиций муниципалитетов. Это наша общая победа», — поделилась заместитель директора МКУ «Сургутская районная централизованная библиотечная система» Татьяна Видова.

Стоит отметить, что конкурс проводился в течение всего 2021 года и в нем приняли участие 22 муниципальных образования Югры в 2 номинациях.