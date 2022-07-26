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Житель Сочи в течение двух лет оформлял микрозаймы на сургутян

Суд рассмотрит уголовное дело об оформлении займов в микрофинансовой организации на сургутян

Житель Сочи в течение двух лет оформлял микрозаймы на сургутян
pixabay.com

В Сургуте перед судом предстанет 35-летний житель Сочи, который, по данным полиции, на протяжении 2 лет незаконно оформлял в микрофинансовой организации займы на сургутян. Расследование уголовного дела против мужчины завершено, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

По данным следствия, сочинец покупал в чате мессенджера персональные данные жителей Сургута, а затем подавал от их имени заявки на сайте микрофинансовой организации и в дальнейшем оформлял микрозаймы. Все приобретенные электронные копии документов неизвестных ему сургутян злоумышленник удалял, а сим-карты после активации и одобрения заявки выбрасывал.

«Каждый раз для получения денежных средств он оформлял на себя и свою супругу через мобильное приложение новую виртуальную банковскую карту, а после обналичивания денег счет закрывал», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что вина сочинца доказано, ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Уголовное дело насчитывает 24 эпизода, а сумма ущерба составила порядка 280 тыс. рублей.

Отмечается также, что в 2017 и 2019 годах обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а в 2003-м был осужден за совершение краж, разбой, грабеж и преступление в сфере незаконного оборота оружия.


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26 июля в 10:14, просмотров: 836, комментариев: 0
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