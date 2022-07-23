Развал с арбузами появился на месте остановки в Сургуте

Стихийный арбузный развал заменил собою остановку у «Ленты» на 30 лет Победы: о нем сообщило СТВ. Бизнесмен заявил журналистам, что арбузы прибыли из Оренбургской области, однако оказалось, что продавать их в Сургуте негде: обратившись к мэрии, предприниматель не дождался ответа о разрешении на торговлю в одном из законных мест.

Обустроившись на перекрестке улиц 30 лет Победы и Ивана Захарова, продавец таки привлек внимание чиновников: на объекте появились сотрудники контрольного управления, которые напомнили: продавать что-либо без соответствующего разрешения, в стихийных местах торговли нельзя. Составив протокол об административном нарушении, сотрудники управления потребовали очистить территорию. Если не сделает сам — арбузы изымут.

«Конечно нужно обращаться заблаговременно, не за неделю, а за месяц, — объяснил ситуацию заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий. — Я думаю, что не один данный предприниматель столкнулся с такой проблемой. А тем более это все — сезонная торговля».