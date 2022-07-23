16+
Логотип Сиапресс
USD  57,3917   EUR  57,7608  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутский бизнесмен устроил из остановки киоск с арбузами

Развал с арбузами появился на месте остановки в Сургуте

​Сургутский бизнесмен устроил из остановки киоск с арбузами
Кадр: СТВ

Стихийный арбузный развал заменил собою остановку у «Ленты» на 30 лет Победы: о нем сообщило СТВ. Бизнесмен заявил журналистам, что арбузы прибыли из Оренбургской области, однако оказалось, что продавать их в Сургуте негде: обратившись к мэрии, предприниматель не дождался ответа о разрешении на торговлю в одном из законных мест.

Обустроившись на перекрестке улиц 30 лет Победы и Ивана Захарова, продавец таки привлек внимание чиновников: на объекте появились сотрудники контрольного управления, которые напомнили: продавать что-либо без соответствующего разрешения, в стихийных местах торговли нельзя. Составив протокол об административном нарушении, сотрудники управления потребовали очистить территорию. Если не сделает сам — арбузы изымут.

«Конечно нужно обращаться заблаговременно, не за неделю, а за месяц, — объяснил ситуацию заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий. — Я думаю, что не один данный предприниматель столкнулся с такой проблемой. А тем более это все — сезонная торговля».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:21, просмотров: 181, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы 582
  2. Мэрия Сургута прокомментировала результаты приемки работ в парке «За Саймой» 538
  3. Сургутян приглашают послушать «Шедевры органной музыки» 484
  4. Жительницу Ханты-Мансийска признали лучшей бегуньей страны 470
  5. ​В ХМАО в субботу пройдут дожди, в Нижневартовском районе – ливни и грозы 402
  6. ​Югорчане предпочитают оформлять полис ОСАГО в Сбербанке 392
  7. «Хабуровские» – значит Завьяловы 378
  8. ​Нужно провести ревизию всех заборчиков и оградок Сургута и снести все, что не попадает под нормы благоустройства 376
  9. ​Еще один аварийный дом сносят в Сургуте 234
  10. ​Как застроить 30 микрорайон? Спросят у сургутян 233
  1. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2183
  2. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 1743
  3. ​Россия может все, но у нее проблема с ориентированной на свою страну элитой 1557
  4. Водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе «Сургут – Нефтеюганск» 1517
  5. ​В Сургутском районе открыли арт-дачу 1504
  6. Сургутские студенты создали приложение, определяющее вредные вещества в продуктах 1385
  7. В Югре студенты с детьми могут получить льготу на аренду жилья 1370
  8. ​Тюменские аграрии начали собирать урожай 1339
  9. ​«Живая классика» прозвучит в сургутском парке культуры и отдыха и библиотеках 1289
  10. ​Почему авиабилеты в Югру выросли в цене? Отвечает Центробанк 1250
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5375
  2. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4318
  3. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4159
  4. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3980
  5. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3968
  6. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3556
  7. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3134
  8. Лебединая верность 3121
  9. У кого что болит 2949
  10. Лучшие вакансии июня в Сургуте / ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2812

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика