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Мэрия Сургута прокомментировала результаты приемки работ в парке «За Саймой»

В администрации Сургута одобрили присутствие автора проекта реновации экопарка на приемке

Мэрия Сургута прокомментировала результаты приемки работ в парке «За Саймой»
Фото: siapress.ru

В администрации Сургута прокомментировали результаты приемки работ по благоустройству парка «За Саймой». Напомним, что ранее общественники, депутаты, представители ОНФ и мэрии проверили набережную и дорожно-тропиночную сеть. По первому объекту возникло множество вопросов.

«Достаточно пристально смотрели на промежуточные результаты работы. В ходе проверки были выявлены небольшие недочеты, звучали критические замечания от непонимания технических моментов проекта. Я думаю, наши специалисты и представители УКСа смогли разъяснить все особенности», – прокомментировал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.

Заместитель главного архитектора также подчеркнул, что на приемке также должен присутствовать автор проекта, так как в процессе стройки приходится вносить изменения.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 270, комментариев: 0
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