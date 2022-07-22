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​В Сургуте цветами украсили главную площадь, развязки и разделительные полосы

Какие новшества Сургут применил в цветочном оформлении в этом году

​В Сургуте цветами украсили главную площадь, развязки и разделительные полосы
Фото Р.Нуриева

Сургут в очередной раз расцвел. Традиционно высадку организовывали в июне, и к июлю специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство» завершили работу по цветочному оформлению 40 тысяч квадратных метров разнообразных площадей и цветников. В очередной раз количество локаций, которые в Сургуте украшаются летом, увеличилось. Какие новшества применили в этой сфере – в материале «НГ».

Как рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Гусева, для украшения города цветами в этом году применили почти тысячу разнообразных конструкций – цветочники, этажерки, подвесные кашпо и многое другое. Из них почти 200 закупили в этом году и использовали впервые. В том числе, для новых локаций, которые украсили впервые по распоряжению главы города – транспортной развязке на пересечении проспектов Ленина и Мира, «грибоедовской» развязке и на центральной площади города, находящейся между «Газпром трансгаз Сургутом» и Сургутским Государственным университетом. Также цветы высадили на разделительных полосах Югорского тракта, улиц Крылова и Захарова.

Ассортимент цветов, который использовали в этом сезоне, довольно обширен (вероятно, вы даже не знаете некоторых названий): петуния, виола, бархатцы, агератум, цинерария, бегония, рокарий, астильба, туя, можжевельник, барбарис и другие. А если говорить про оформление центральной площади, то там, помимо цветов, также использовались щепа, мраморная крошка, камни и многолетники.

Флористическое оформление, которое вы можете наблюдать на улицах города, разрабатывалось еще в прошлом году – и для каждого объекта отдельно. Для этого «Лесопарковое хозяйство» разыгрывает аукционы и представляет подрядчикам базовые эскизы, которые предварительно прошли утверждение в департаменте городского хозяйства и у главы города.

«В этом году работа по цветочному оформлению города завершена. Сейчас наши специалисты ухаживают за цветами, поливают их, если вдруг какие-то растения погибли или их выкопали, что случается, заменяем», – объясняет Ирина Гусева. По ее словам, в этом году непосредственно на цветочное оформление пошло около 30 млн рублей из городского бюджета, плюс еще девять миллионов – на покупку новых вазонов с новым дизайном, которые были разработаны специально для Сургута. «Отзывы о цветочном оформлении города положительные, нам звонят и благодарят за работу, – резюмировала Ирина Гусева. – Нам приятно, что людям нравится».

«В этом году поставил задачу оформить все кольца и развязки города. На мой взгляд, задумка процентов на восемьдесят удалась, – сказал глава Сургута Андрей Филатов на недавнем заседании думского комитета по городскому хозяйству. – Если где-то не хватило финансов на разделительные полосы, то в будущем году дойдем и до них. Это придает городу атмосферу, настроение и я считаю, что этот момент очень важен. Мне очень приятна оценка депутатов и общественников, если горожане гордятся своим летним городом, то задача выполнена».


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Сегодня в 13:30, просмотров: 185, комментариев: 0
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