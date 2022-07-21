16+
Логотип Сиапресс
USD  56,4783   EUR  57,1133  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте добавят контейнеров для сбора пластика

270 контейнеров для сбора пластика установят в Сургуте до конца августа

​В Сургуте добавят контейнеров для сбора пластика
скрин видео / vk.com

В Сургуте до конца августа установят 270 сетчатых контейнеров для сбора пластика. В ближайшее время конструкции появятся на пр. Ленина, пр. Комсомольский, ул. Энергетиков, ул. И. Захарова, ул. Республики, на проезде Тихий, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сетки-накопители уже приобрели. В контейнеры для сбора можно будет складировать пэт-бутылки, алюминиевые банки, пластиковые канистры, бутылки из-под бытовой химии и пищевые продукты. По мере заполнения сеток регоператор «Югра Экология» отправит собранный пластик на переработку», - рассказали подробности в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что еще 230 сеток установят по желанию горожан. Для этого необходимо подать заявку в отдел по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий по электронной почте: saf@admsurgut.ru.

Всего на территории Сургута установлено 317 контейнеров для ртутьсодержащих отходов и 75 контейнеров для сбора пластика и бумаги. Сбором вторичных отходов в городе занимаются компании «Вторчермет», «Юман», «Эконадзор», «Эко Югра» и другие.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:19, просмотров: 179, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
Сегодня в 18:00
Во как ловко бизнес экономит на сортировщиках мусора, ещё смотри как, сырьё должно быть чистым, полный фарш))

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Набережную Саймы курировали те же чиновники, что разрешали «777» и шиномонтажки на Бардаковке. Чего вы ждали? 531
  2. В Сургуте столкнулись три легковушки и «скорая» - пострадали два человека 386
  3. ​МегаФон предложил добавлять питомцев в семейную группу 357
  4. ​«Грин парк»: квартиры в ипотеку под 0,01% годовых 341
  5. ​Городские леса Сургута могут загореться 330
  6. ​В Югре растет число болеющих ковидом людей 327
  7. ​Улететь из Сургута в Баку теперь можно дважды в неделю 306
  8. ​Пять деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры 302
  9. ​В ХМАО осудят заключенного, «продававшего девочек» в интернете 284
  10. В Сургуте продолжается реализация программы социальной догазификации 271
  1. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2049
  2. ​«Двойной стобалльник» на ЕГЭ, две шпаргалки на весь город и 123 золотых медалиста – итоги экзаменов в Сургуте 1847
  3. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1780
  4. Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока 1749
  5. Замещение прогресса 1625
  6. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 1614
  7. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 1545
  8. ​Набережная в кавычках. Что не так с новым благоустройством в парке «За Саймой» 1528
  9. Граждане, покиньте водоем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1445
  10. Двое нефтяников попали в реанимацию после пожара на Тагринском месторождении 1440
  1. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 7497
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7330
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5271
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4204
  5. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3962
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3846
  7. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3818
  8. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3454
  9. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2964
  10. Лебединая верность 2922

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика