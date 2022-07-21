270 контейнеров для сбора пластика установят в Сургуте до конца августа

В Сургуте до конца августа установят 270 сетчатых контейнеров для сбора пластика. В ближайшее время конструкции появятся на пр. Ленина, пр. Комсомольский, ул. Энергетиков, ул. И. Захарова, ул. Республики, на проезде Тихий, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сетки-накопители уже приобрели. В контейнеры для сбора можно будет складировать пэт-бутылки, алюминиевые банки, пластиковые канистры, бутылки из-под бытовой химии и пищевые продукты. По мере заполнения сеток регоператор «Югра Экология» отправит собранный пластик на переработку», - рассказали подробности в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что еще 230 сеток установят по желанию горожан. Для этого необходимо подать заявку в отдел по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий по электронной почте: saf@admsurgut.ru.

Всего на территории Сургута установлено 317 контейнеров для ртутьсодержащих отходов и 75 контейнеров для сбора пластика и бумаги. Сбором вторичных отходов в городе занимаются компании «Вторчермет», «Юман», «Эконадзор», «Эко Югра» и другие.