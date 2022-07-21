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В Сургуте продолжается реализация программы социальной догазификации

К 13 домам в Сургуте подведут газ до конца года в рамках программы социальной газификации

В Сургуте продолжается реализация программы социальной догазификации
pixabay.com

Еще 5 домов Сургута вошли в программу социальной газификации на 2022 год. Всего до конца года газ подведут к 13 домам. К сетям газораспределения подключат домовладения в поселках Снежном и Лунном, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«В рамках программы подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах проводится без привлечения средств граждан. Что касается садово-огороднических объединений, подведение газа осуществляется бесплатно только до границ кооператива. По территории СОТ газификация производится за счет собственников земельных участков. Графики подключения утверждены. Ежеквартально корректируются, по мере поступления заявок», – отметили в департаменте городского хозяйства администрации города.

Программу социальной газификации и догазификации реализует ОАО «Сургутгаз». По данным компании, на участие в программе сургутяне подали 267 заявок. На сегодня 60 заявок находятся в работе, 105 отложены (ожидается предоставление полного пакета документов), 15 аннулированы (не был предоставлен полный пакет документов), 12 отменены заявителем, по 62 отказано (в связи с тем, что представлены документы не в полном объеме, не соответствуют критериям догазификации).

«Заключено 13 договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», – резюмировали в «Сургутгазе».

Заявку на подключение (технологическое присоединение) можно направить через личный кабинет на сайте Единого оператора газификации, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги) либо обратиться лично в газораспределительную организацию ОАО «Сургутгаз», расположенную по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 14а, строение 1, телефон: 8 (3462) 23-93-85. Заявка от садовых объединений подается коллективная. Перед отправкой заявки необходимо проверить возможность подключения домовладения к сетям газораспределения на официальном сайте единого оператора газификации https://connectgas.ru/.

С графиками подключения можно ознакомиться здесь. А с информацией по реализации программы здесь.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 45, комментариев: 0
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