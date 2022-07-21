Водитель Mercedes учинила массовое ДТП со «скорой» в Сургуте

Массовое ДТП с пострадавшими произошло накануне, 20 июля, на ул. Аэрофлотская в Сургуте. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе УГИБДД ХМАО.

Столкнулись Mercedes, Toyota, Volkswagen и автомобиль скорой помощи «Луидор». По данным ведомства, виновницей стала водитель Mercedes, превысившая скорость движения.

«45-летняя женщина, управляя Mercedes, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на железобетонное ограждение с последующим столкновением с автомобилями Toyota, под управлением 59-летней женщины, и Volkswagen, под управлением 44-летнего мужчины. После чего Mercedes отбросило на транспортное средство «Луидор», под управлением 44-летнего мужчины», - рассказали в УГИБДД Югры.

В результате водители Mercedes и Volkswagen получили травмы.