У сургутского моста определили точки отдыха для водителей большегрузов

Для водителей грузовиков определили места отдыха на время, пока сургутский мост через Обь будет перекрыт на ремонт. Напомним, что большегрузы свыше 2,8 метров шириной могут передвигаться только в ночное время, с 23.00 до 6.00. Автомобили тяжелее 50 тонн полностью под запретом.

Координаты стоянок:

- при движении со стороны Сургута на стоянке в районе отеля «МОСТ» (координаты 61.237266, 73.154337);

- при движении со стороны Нефтеюганска на стоянке в районе кафе «За рулем» (координаты 61.196305, 73.130225)

«Пока неизвестно, достаточен ли будет объем стоянок, поэтому водителям рекомендуется планировать отдых и в других точках, прилегающих к мосту. Всем владельцам стоянок, заправок и мест отдыха рекомендуется разместить информацию об ограничении движения на стойках общения с водителями. Напомним, что ограничения уже вступили в действие. Ремонтники сегодня установили на мосту временные ограждающие конструкции», – сообщили представители АО «ГК «Северавтодор».