Шестой дом ЖК «Уютный» в Сургуте достроит московская компания

Шестой дом в жилом комплексе «Уютный» в Сургуте будут достраивать москвичи: Фонд защиты прав дольщиков Югры выбрал подрядчика для завершения проекта.

«В соответствии с протоколами подведения итогов, заключить договор решено с ООО «Парк-Инвест», участником закупки, который предложил наименьшую цену договора. Данная подрядная организация зарегистрирована в Москве и уже более восьми лет специализируется на проектировании и строительстве жилых домов», — сообщает пресс-служба фонда, отмечая, что также в соответствующем аукционе принимала участие компания «Хаус Групп» из Тюмени.

Возобновление строительства в микрорайоне 44 (именно там находится проблемный ЖК) планируется уже в августе этого года. О сроках его завершения пока не сообщается, однако в фонде подчеркивают, что оно восстановит права 79 дольщиков, ждущих новоселья.

Напомним, что строительство «Уютного» стартовало в 2016 году — за дело взялась компания «СеверСтрой Партнер», которая, однако, в скором времени была объявлена банкротом. Планировалось, что дольщики начнут получать ключи в 2018 году, однако этого не случилось до сих пор.