Шесть торговых павильонов демонтировали рядом с «Гулливером» в Сургуте

Шесть нестационарных объектов демонтировали на территории интерьер-центра «Гулливер» в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Незаконные торговые павильоны обнаружили сотрудники контрольного управления мэрии. Чиновники внесли владельцам ларьков представление о демонтаже.

«В течение двух месяцев проводились претензионные мероприятия совместно с владельцами торговых павильонов. На данный момент нарушения устранены в добровольном порядке. Территория полностью освобождена от строений», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что в Сургуте продолжится работа по приведению зданий и строений в соответствие с правилами благоустройства.