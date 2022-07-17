В Сургуте наносят разметку на дороги

Обновление разметки на сургутских дорогах стартовало только в середине лета — как передает СТВ со ссылкой на чиновников местной администрации, дело было в дождливой погоде.

«В настоящий момент на некоторых участках дороги отсутствует разметка в связи с тем, что июнь был крайне дождливый, и наши подрядчики откладывали производство работ по разметке на более поздний срок, — приводит телекомпания слова заместителя директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации Сургута Василия Голева. — Поэтому мы немножко задержались с нанесением разметки».

Так, техника уже вышла на улицы Быстринскую, Маяковского, Тюменский и Югорский тракты и проспект Ленина.