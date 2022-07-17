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​«Живая классика» прозвучит в сургутском парке культуры и отдыха и библиотеках

День чтения вслух пройдет в Сургуте

​«Живая классика» прозвучит в сургутском парке культуры и отдыха и библиотеках
Фото: ЦБС

Почитать классику вслух можно будет в Сургуте уже в следующую субботу: литературный конкурс «Живая классика» пройдет в городском парке культуры и отдыха, что на проспекте Набережном.

В рамках конкурса любой желающий может выступить с отрывком из любимого классического произведения. Для затравки, кстати, выступит актер, режиссер и ведущий Александр Жигалкин.

В этот же день прочесть классическую литературу вслух можно будет и на конкурсе чтецов в отделениях сургутской центральной библиотеки, в Сургутском центре помощи семье и детям и школе «Перспектива».

Зарегистрироваться на конкурс нужно успеть до 18 июля.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 120, комментариев: 0
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