День чтения вслух пройдет в Сургуте

Почитать классику вслух можно будет в Сургуте уже в следующую субботу: литературный конкурс «Живая классика» пройдет в городском парке культуры и отдыха, что на проспекте Набережном.

В рамках конкурса любой желающий может выступить с отрывком из любимого классического произведения. Для затравки, кстати, выступит актер, режиссер и ведущий Александр Жигалкин.

В этот же день прочесть классическую литературу вслух можно будет и на конкурсе чтецов в отделениях сургутской центральной библиотеки, в Сургутском центре помощи семье и детям и школе «Перспектива».

Зарегистрироваться на конкурс нужно успеть до 18 июля.