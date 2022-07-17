Проект «Арт-дача» открылся в Сургутском районе

Самая северная Арт-дача открылась накануне в районе деревни Сайгатина, что в 20 километрах от Сургута. Это общественное пространство для любителей природы, творчества, классического туризма и духовных практик: занимается проектом команда волонтеров.

«Здесь гости учатся сортировке мусора, азам туризма, заготовке Иван-чая, — говорят представители АНО «Арт-дача». — Резиденты из числа творческой молодежи проводят эко-уроки, йога-ретриты, музыкальные вечера, мастер-классы. Найти себе занятие по душе могут и взрослые, и дети. Дом на дереве, волейбольная площадка, столовая с сеновалом, гамаки и песочницы, бар с бесплатными лимонадами и компотами, — это лишь малая часть инфраструктуры проекта».

Нынешний сезон Арт-дачи в Сургутском районе — уже второй: в экспериментальном формате проект работал в прошлом году, в итоге организаторы решили — спрос есть, надо продолжать. В этом году волонтеры увеличили число арт-объектов, а также количество лекций — добавили, например, двухметровый чум из атласных лент, украсили территорию садовой мебелью, сделанной из строительного мусора.

Создатели Арт-дачи — инициативные сургутяне — взялись за дело серьезно: зарегистрировали автономную некоммерческую организацию и целый год набирались опыта, посещая арт-пространства по всей стране и изучая авторские курсы по развитию малых территорий.