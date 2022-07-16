16+
Логотип Сиапресс
USD  57,8323   EUR  57,8851  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутские студенты создали приложение, определяющее вредные вещества в продуктах

Студенты из СурГУ разработали программу, определяющую полезность продукта по штрих-коду

Сургутские студенты создали приложение, определяющее вредные вещества в продуктах
Фото: unsplash.com

Студенты из Сургутского университета Ростислав Сазиков и Эдмонд Тунян разработали приложение, определяющее безопасность продуктов по штрих-коду – программа позволяет узнать, есть ли в товаре вредные вещества. Приложение можно будет скачать на смартфоны осенью этого года.

«Вы нажимаете индикатор по сканированию штрих-кода, наводим на шоколадку, и приложение показывает нам весь состав нашего продукта — это белки, жиры, углеводы, также е-коды, которые находятся в данном продукте, и насколько данный продукт является полезным для человека», — рассказал Ростислав Сазиков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:41, просмотров: 175, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургут попал в топ самых «умных» городов с населением до миллиона человек 477
  2. В Ботаническом саду Сургута пройдет субботник 419
  3. Космонавт из Нижневартовска награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» 401
  4. Житель Сургутского района попался с 13 свертками марихуаны 395
  5. Рогозин покидает «Роскосмос» 390
  6. Водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе «Сургут – Нефтеюганск» 320
  7. За летний период в Югре утонуло шесть человек 316
  8. В Югре студенты с детьми могут получить льготу на аренду жилья 226
  9. ​Россия может все, но у нее проблема с ориентированной на свою страну элитой 213
  10. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 208
  1. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2512
  2. Кондаковы 2001
  3. ​Грузовик смял «десятку» на югорской трассе – погиб молодой мужчина 1798
  4. ​Три ребенка утонули в ХМАО за выходные 1751
  5. В Сургуте открылся новый парк развлечений 1711
  6. ​Сургут лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1608
  7. ​Двое детей утонули в водоемах Югры 1541
  8. На сургутянку завели уголовное дело за игнорирование болезни дочери 1475
  9. Набережная у СурГУ превратилась в имя нарицательное – рассказываем, почему 1410
  10. Сургутский мост начнут ремонтировать 15 июля 1409
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7025
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6934
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4928
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3821
  5. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3508
  6. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3484
  7. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3471
  8. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3397
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3135
  10. Получить в морду за пирсинг 2974

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика