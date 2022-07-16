Жителю Лянтора грозит до 15 лет за распространение наркотиков

В Лянторе задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в торговле наркотиками. Во время досмотра в куртке мужчины обнаружили сверток с марихуаной. Кроме того, в автомобиле подозреваемого была обнаружена и изъята матерчатая перчатка, внутри которой находилось 12 свертков с аналогичным веществом. Известно, что злоумышленник уже успел сбыть часть запрещенки.

«Обнаруженные вещества были направлены на экспертизу. В результате экспертного исследования изъятые вещества представляют собой наркотическое средство «марихуана» общей массой 24 грамма. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренных ч.3 ст.228.1 УК РФ и ч.3 ст.30 ч.3 ст.228.1 УК РФ. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – сообщили в пресс-службе ОМВД Сургутского района.