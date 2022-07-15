Сургут подводит итоги государственной аттестации школьников

Тысячи сургутских школьников прошли через сложный и волнительный экзаменационный этап. Для девятиклассников это называется основной государственный экзамен, для выпускников – единый государственный экзамен. Насколько успешно наши школьники усвоили программу, сколько получилось героев-стобалльников, а сколько двоечников – итоги масштабной аттестации подвела директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Вообще в этом году страна в целом и Сургут в частности вышли из коронавирусного шторма, который повлиял на сдачу экзаменов у двух предыдущих потоков. В 2020 году и ОГЭ, и ЕГЭ отменили полностью – аттестаты детям выдали просто по факту завершения программы, которую отчасти им пришлось познавать в режиме онлайн. В 2021 году экзамены были, но по упрощенным правилам – для получения аттестата что девятиклассникам, что выпускникам нужно было сдать только русский язык и математику. От одиннадцатиклассников, которые не планировали поступать в вузы, больше ничего не требовалось, а остальные сдавали специализированные предметы в особых условиях коронавирусной безопасности.

И только 2022 год стал для системы образования возвратом к классическим механизмам аттестации. Началась она во второй половине мая и продлилась до 9 июля – это был последний экзаменационный день для тех, кто не успел в основное время (например, из-за болезни или травм).

Правда, пространство для необычного открылось и в этом году – так как в сургутских школах итоговую аттестацию проходили дети, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик. У них был выбор – сдавать ОГЭ, ЕГЭ или промежуточную аттестацию (ее формат каждая школа определяет самостоятельно – это мог быть тест или контрольная работа), и все они выбрали именно промежуточную. Все прошли ее успешно: семь девятиклассников и шесть одиннадцатиклассников с юго-востока Украины получили аттестаты и, согласно новому российскому законодательству, получат преимущественное право поступления в вузы.

«Наша особая гордость – восемь стобалльных результатов ЕГЭ от семи выпускников. Максимальное количество баллов собрали по русскому и английскому языкам, биологии и химии. Выпускник лицея №1 Наиль Бикеев получил 100 баллов по биологии и химии, и это серьезный результат как для Сургута, так и для всей Югры, – рассказывает Ирина Замятина. – У нас был аналогичный случай в 2019 году, когда выходец гимназии №2 получил максимальные баллы по русскому языку и истории». К слову, в прошлом году в Сургуте так же было восемь стобалльных результатов – но их собрали восемь человек, без подвигов со сдачей двух предметов на максимум.

Еще немного занимательных цифр. Лучше всего сургутские школьники были готовы к ЕГЭ по русскому языку – 760 человек набрали 90 баллов и выше. По ряду предметов были претенденты, которые стремились к заветной «сотке», но немного не дошли: в математике максимальный результат оказался 92, в истории и литературе – 96, в обществознании и информатике – 98, а в физике – 99. Всего же 98 и более баллов по всем предметам получили 29 выпускников.

Не будем забывать о девятиклассниках – у них был особый стресс, так как это первые серьезные экзамены в жизни. Всего сдавали ОГЭ 4 737 школьников, и общий результат, по словам Ирины Замятиной, оказался выше, чем в прошлом году: «Хотела бы особо отметить, что доля детей, справившихся на оценки 4 и 5 по русскому языку, составила 79 процентов – это много, 3 763 девятиклассника. По литературе этот показатель – 77 процентов, по английскому языку – 61 процент, обществознанию – почти 50 процентов, математика – 39 процентов, что значительно лучше предыдущего года, когда было 25 процентов. Количество неудовлетворительных результатов при этом стало меньше в четыре раза».

Впрочем, «неуды» еще можно исправить – для тех, кто не смог сдать свои предметы (в Сургуте несколько школьников завалили русский язык и математику), есть июль и август на подготовку, и в сентябре – повторная возможность сдать ОГЭ. Как напоминает Ирина Замятина, среднее общее образование у нас в стране обязательное, поэтому девятиклассникам (их несколько десятков) нужно настроиться на получение аттестата и продолжить обучение в десятых классах.

Были апелляции – куда без них. В ОГЭ оспаривали результаты 57 человек, в ЕГЭ – 34. У девятиклассников наибольшее количество апелляций набрали информатика и обществознание – в итоге из 57 удовлетворили шесть, что привело к повышению итогового результата (а надо помнить, что иногда по итогам апелляций оценки снижают). В ЕГЭ чемпионом по апелляциям стала биология, и из 34 удовлетворили четыре – тоже, к счастью, в плюс к баллам выпускников. Для них, к слову, буквально каждый балл может быть решающим для поступления в вуз, поэтому кто смог успешно оспорить результат в свою пользу – лишним точно не станет.

Несмотря на отсутствие экзаменов в 2020 году и их специфическую организацию в 2021-м, навык проведения этих сложных мероприятий и наблюдения за прозрачностью и соблюдением правил сохранился. В этом году в процесс были вовлечены 1 625 педагогов Сургута. Нарушений не было, и технически все сработало хорошо. Что важно – потому как, например, если бы поток в системе видеонаблюдения за каким-то конкретным экзаменом прервался более чем на 15 минут, то мероприятие пришлось бы переносить на другую дату. Можно только представить себе, каким стрессом это бы стало для учеников.

Однако все же случились инциденты со шпаргалками (в официальном лексиконе они называются «справочными материалами»). Так, за попыткой схитрить поймали одну одиннадцатиклассницу, сдававшую информатику. В итоге ее удалили с экзамена с правом пересдачи через год. «Выпускница решила рискнуть, но не просто не сдала экзамен, но и продлила на год срок получения итогового аттестата, – отметила Ирина Замятина. – Также не очень симпатичная история произошла с девятиклассником, который сдавал математику на профильном уровне и воспользовался справочным материалом. Но так как это основной предмет, пересдачу ему назначили на сентябрь, но это будет уже не профильный, а базовый уровень математики. Мы всегда предупреждаем – любое подобное нарушение порядка прохождения экзаменов печально сказывается на результате. Уверенность в успешной аттестации закладывается годами подготовки».

Продолжая разговор о тех, кто годами вкладывал усилия в свои результаты – в Сургуте 123 выпускника получили аттестаты с отличием и золотые медали за особые успехи в обучении. Среди девятиклассников круглыми отличниками оказались 160 человек. «Надеюсь, они продолжат обучение в профильных классах, и станут претендентами на то, чтобы при выпуске из школы получить аттестаты с отличием, – резюмирует Ирина Замятина. – В целом мы довольны результатами, которые показали наши выпускники, и надеемся, что те, кому еще предстоит сдать экзамены, сделают это успешно».

Самые последние и окончательные итоги аттестации будут подведены сегодня, 15 июля (некоторые результаты – например, по экзотическому экзамену по китайскому языку, еще собираются). Тогда на сайте департамента образования Сургута опубликуют подробный отчет, с которым смогут ознакомиться все желающие.