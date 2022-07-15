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​В Сургуте осудят «потрошителя» платежных терминалов

Сургутянина осудят за кражу 600 тысяч рублей из платежных терминалов

​В Сургуте осудят «потрошителя» платежных терминалов
pixabay.com

Житель Сургута предстанет перед судом за кражи, которые он совершил из платежных терминалов. 22-летний горожанин обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в декабре 2021 года обвиняемый со своим знакомым похитил деньги из 9 терминалов, расположенных в различных торговых точках Сургута.

«Злоумышленники незаметно вывозили платежные терминалы в безлюдные места, затем распиливали их и похищали денежные средства. В результате они совершили кражи денежных средств на сумму более 600 тыс. рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

После взломов платежные терминалы пришли в неисправное состояние. Ущерб оценен в сумму свыше 400 тыс. рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложили арест. Уточняется, что уголовное дело в отношении соучастника сургутянина выделено в отдельное производство.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 70, комментариев: 0
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