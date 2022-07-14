«Морской фестиваль» пройдет в Сургуте в предстоящую субботу

В предстоящую субботу, 16 июля, в Сургуте состоится «Морской фестиваль». Мероприятие пройдет с 13 до 18 часов в сквере у культурного центра «Порт», сообщает пресс-служба администрации города.

«Это культурный опен-эйр на морскую тематику, который традиционно проходит на уличной площадке культурного центра в июле. В 2022 году мероприятие пройдёт уже в пятый раз», - говорится в сообщении.

Для сургутян подготовили мастер-классы по латинским танцам, пластилиновой живописи, вязанию морских узлов, созданию цветочной бутоньерки и др. Также в программе кукольный театр, дегустация чая, настольные игры, тематические площадки и фотозоны с морской тематикой.

По традиции на фестивале выступят музыканты: рок-группа «ГДЗ», хип-хоп-проект «Алик Точно» и сургутские солитки Роза Карим и Алена Поль.

Вход свободный. В случае непогоды программа пройдет внутри «Порта», уточнили в пресс-службе мэрии.