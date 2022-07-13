Парк развлечений «ЮграПарк» открылся в Сургуте

В Сургуте открылся новый парк развлечений «ЮграПарк». Он расположено на ул. Университетская, 12 рядом с храмом Георгия Победоносца, сообщает пресс-службе администрации города в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Для сургутян на территории доступна масса разнообразных развлекательных площадок. Это батуты разных размеров, шары на воде, гидророллеры, бамперные лодки, лабиринт, рыбалку и др.», - говорится в сообщении.

Там добавили, что в парке уже установили все аттракционы. Они будут работать до конца августа, а зимой в парке появится большой ледовый каток.

Судя по прайс-листу, стоимость аттракционов в парке варьируется от 150 до 300 руб.