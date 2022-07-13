Серебряным призером Всероссийской универсиады по боксу стал студент СурГУ

Арсен Гаджиев, третьекурсник Института гуманитарного образования и спорта Сургутского госуниверситета, стал серебряным призером соревнований по боксу VIII Всероссийской летней Универсиады.

Боксерский турнир проходил в Ульяновске с 4 по 9 июля. В финальном турнире приняли участие 111 боксеров из 34 российских вузов. «По итогам турнира я завоевал серебряную медаль в весе до 60 кг. Провел два боя из трех, на третий бой не вышел из-за травмы, полученной после первой схватки. Универсиада проходила на высшем уровне, очень порадовала организация соревнований. Соперники приехали со всей нашей огромной страны. И все приехали туда, чтобы побеждать! Моим главным соперником был действующий чемпион России, с которым я должен был встретиться в финале. Но, к сожалению, перед финалом повредил руку и не смог выйти на решающий поединок», – рассказывает финалист Кубка мира нефтяных стран (2021 г.), чемпион Уральского федерального округа и финалист Всероссийской летней Универсиады (2022 г.).

Боксом Арсен, чье имя переводится как «благородный воин», занимается с 7 лет под руководством тренеров высшей квалификации – Алексея Головачева и Антона Малаховского: «В 7 лет узнал, что через дорогу от моего дома есть секция бокса. Мне очень захотелось туда попасть. Пришел домой и уговорил отца, чтобы он отдал меня на бокс. Сначала меня не хотели брать, аргументировав тем, что я еще мал, но отец все-таки смог уговорить тренера взять меня к себе».

Конечно, совмещать учебу и спорт непросто, но наш герой не боится трудностей. Напротив, они закаляют его характер и спортивный дух: «Я стараюсь не отставать от своих одногруппников. С большим интересом изучаю теорию физической культуры, рекреологию и психологию». В будущем сургутский боксер видит себя успешным спортсменом, подающим хороший пример молодому поколению. Он тщательно следит за своим здоровьем и физической формой. И при этом в плотном графике учебы, тренировок и соревнований всегда находит время, чтобы прочесть очередную книгу. «Книги – очень ценный источник информации, они учат нас мыслить критически. Важно уметь слушать и уважать не только родителей, но и старших, помогать людям и быть добрее. Именно поэтому я выбрал специальность «рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», которая так востребована в обществе. Получив диплом по своей профессии, смогу нести пользу людям, щедро делясь полученными в СурГУ знаниями.Выпускники этого направления владеют основами спортивно-оздоровительного туризма и посредством физической культуры, спорта и туризма помогают в оздоровлении населения», – подчеркивает собеседник.

Отметим, в копилке команды СурГУ по итогам Универсиады три медали! В конце июня два золота в плавании на дистанции 50 и 100 метров брассом завоевала первокурсница аспирантуры направления «физическая культура и спорт» Института гуманитарного образования и спорта Алена Ефимова.