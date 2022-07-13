16+
Логотип Сиапресс
USD  58,5322   EUR  58,9002  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутянин Арсен Гаджиев взял серебро Всероссийской универсиады по боксу

Серебряным призером Всероссийской универсиады по боксу стал студент СурГУ

​Сургутянин Арсен Гаджиев взял серебро Всероссийской универсиады по боксу
Фото предоставлено А.Гаджиевым

Арсен Гаджиев, третьекурсник Института гуманитарного образования и спорта Сургутского госуниверситета, стал серебряным призером соревнований по боксу VIII Всероссийской летней Универсиады.

Боксерский турнир проходил в Ульяновске с 4 по 9 июля. В финальном турнире приняли участие 111 боксеров из 34 российских вузов. «По итогам турнира я завоевал серебряную медаль в весе до 60 кг. Провел два боя из трех, на третий бой не вышел из-за травмы, полученной после первой схватки. Универсиада проходила на высшем уровне, очень порадовала организация соревнований. Соперники приехали со всей нашей огромной страны. И все приехали туда, чтобы побеждать! Моим главным соперником был действующий чемпион России, с которым я должен был встретиться в финале. Но, к сожалению, перед финалом повредил руку и не смог выйти на решающий поединок», – рассказывает финалист Кубка мира нефтяных стран (2021 г.), чемпион Уральского федерального округа и финалист Всероссийской летней Универсиады (2022 г.).

Боксом Арсен, чье имя переводится как «благородный воин», занимается с 7 лет под руководством тренеров высшей квалификации – Алексея Головачева и Антона Малаховского: «В 7 лет узнал, что через дорогу от моего дома есть секция бокса. Мне очень захотелось туда попасть. Пришел домой и уговорил отца, чтобы он отдал меня на бокс. Сначала меня не хотели брать, аргументировав тем, что я еще мал, но отец все-таки смог уговорить тренера взять меня к себе».

Конечно, совмещать учебу и спорт непросто, но наш герой не боится трудностей. Напротив, они закаляют его характер и спортивный дух: «Я стараюсь не отставать от своих одногруппников. С большим интересом изучаю теорию физической культуры, рекреологию и психологию». В будущем сургутский боксер видит себя успешным спортсменом, подающим хороший пример молодому поколению. Он тщательно следит за своим здоровьем и физической формой. И при этом в плотном графике учебы, тренировок и соревнований всегда находит время, чтобы прочесть очередную книгу. «Книги – очень ценный источник информации, они учат нас мыслить критически. Важно уметь слушать и уважать не только родителей, но и старших, помогать людям и быть добрее. Именно поэтому я выбрал специальность «рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», которая так востребована в обществе. Получив диплом по своей профессии, смогу нести пользу людям, щедро делясь полученными в СурГУ знаниями.Выпускники этого направления владеют основами спортивно-оздоровительного туризма и посредством физической культуры, спорта и туризма помогают в оздоровлении населения», – подчеркивает собеседник.

Отметим, в копилке команды СурГУ по итогам Универсиады три медали! В конце июня два золота в плавании на дистанции 50 и 100 метров брассом завоевала первокурсница аспирантуры направления «физическая культура и спорт» Института гуманитарного образования и спорта Алена Ефимова.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 11:20, просмотров: 379, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Бизнесмен из Сургута сбил насмерть двух женщин в Подмосковье 609
  2. Детсады и больницы эвакуировали в Нижневартовске из-за сообщений о минировании 499
  3. У югорских супругов нашли паспорта граждан Канады, возбуждено уголовное дело 420
  4. В ХМАО выросло суточное число новых заболевших ковидом 389
  5. ​Сургутянин Арсен Гаджиев взял серебро Всероссийской универсиады по боксу 379
  6. Сургутский мост начнут ремонтировать 15 июля 358
  7. ​Жара ушла — в Сургут идут дожди 330
  8. В Кондинском районе утонул ребенок: его тело искали эхолотом 317
  9. Ночью югорчане могут увидеть суперлуние 302
  10. В Сургуте открылся новый парк развлечений 283
  1. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 2899
  2. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2123
  3. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2083
  4. У кого что болит 1793
  5. В Сургуте откроют новый парк развлечений 1745
  6. Подрядчик, строящий набережную в центре города, стал фигурантом уголовного дела 1622
  7. Кондаковы 1605
  8. В Сургуте утром 9 июля перекроют дороги ради Курбан-Байрама 1536
  9. ​Сургут лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1419
  10. ​Три ребенка утонули в ХМАО за выходные 1413
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6831
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6582
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4720
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3621
  5. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3307
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3229
  7. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3133
  8. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3086
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 2899
  10. Получить в морду за пирсинг 2767

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика