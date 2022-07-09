За полгода в Сургуте больше 1400 пар заключили брак

В День семьи любви и верности в Сургуте 46 пар решили заключить брак, причем 36 из них – в торжественной обстановке. За шесть месяцев 2022 года поженились больше 1400 влюбленных.

«8 июля 2022 года, если сравнивать с предшествующими днями летнего периода, конечно, изъявили желание больше зарегистрировать свой брак, нежели в другие дни. День семьи любви и верности традиционно любят наши молодожены и используют это для регистрации и заключения своего брака этот день», — рассказала начальник управления ЗАГС Сургута Татьяна Макарова.

В день праздника молодоженов встречали музыканты, внутри здания Дворца Торжеств из ждали мастер-классы, а сваха высаживала с ними ромашки – символ торжества.

«После регистрации брака каждая пара проходит в банкетный зал, их там ждет мастер-класс по изготовлению именной ромашки, каждый лепесток которой обозначает семейную ценность. И каждая пара может выбрать свой букет семейных ценностей. Потом они развешиваются на пресс-волле дворца торжеств и образуют собой ромашковое поле», — прокомментировала начальник организационно-методического отдела МКУ «Дворец Торжеств» Александра Костина.