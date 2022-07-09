Сургутский район первым из муниципалитетов ХМАО добился поддержки от ФНБ

Сургутскому району выделят больше миллиарда на реконструкцию очистных сооружений в Федоровском. Отмечается, что в ХМАО это первый случай, когда Фонд национального благосостояния оказывает поддержку муниципалитету. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

«Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Хуснуллина одобрила заявку Сургутского района на 1,2 млрд рублей для реконструкции КОС в Федоровском. На сегодняшний день это самая большая заявка среди муниципальных образований Югры из Фонда национального благосостояния», – подчеркнул глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Сообщается, что 80% средств на реконструкцию будут заемными, 20% выделят из бюджета Сургутского района. Данные работы позволят повысить надежность системы водоотведения поселения, завершить их планируется к 2023 году.