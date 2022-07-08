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​Молодежную политику и патриотическое воспитание обсудили в СурГУ

Заседание Общественного совета при УМВД России по городу Сургуту прошло в СурГУ

​Молодежную политику и патриотическое воспитание обсудили в СурГУ
Фото: К.Радионова

Молодежная политика и патриотическое воспитание: эти актуальные вопросы в четверг, 7 июля, Общественный совет при УМВД России по городу Сургуту, председателем которого является ректор Сургутского госуниверситета Сергей Косенок, обсудил с руководителями образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

На открытии участников заседания приветствовали ректор СурГУ Сергей Косенок и начальник УМВД России по городу Сургуту полковник полиции Александр Глущенко.

Опыт и направления деятельности в сфере молодежной политики и патриотического воспитания представили руководители образовательных учреждений города. Отметим, что в Сургутском госуниверситете вопросам молодежной политики и патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. Работу с обучающимися в данном направлении здесь осуществляет проректор по молодежной политике Святослав Болотов совместно с заместителями директоров шести институтов и Медицинского колледжа. В своем докладе «Образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования города Сургута как платформа для реализации молодежной политики через патриотическое воспитание» Святослав Вячеславович подчеркнул, количество молодежных волонтерских проектов и программ ежегодно растет и обновляется, увеличивается численность обучающихся уже с первого курса вовлеченных в добровольческую и волонтерскую деятельность. Ребята становятся участниками, в том числе и организаторами целого ряда мероприятий – акций, конкурсов, флешмобов, проявляя свою активную гражданскую позицию, политическую грамотность и высокое патриотическое сознание.

«Патриотическое воспитание представляет собой систему современных взглядов, принципов и приоритетов государственной молодежной политики по формированию у молодежи чувств гражданской идентичности и ответственности перед Отечеством. Система гражданского и патриотического воспитания – это совокупность субъектов и объектов гражданского и патриотического воспитания, нормативно-правовая и духовно-нравственная база воспитательной, образовательной и массовой просветительской деятельности, а также комплекс мероприятий по формированию гражданственности, патриотических чувств и сознания граждан Российской Федерации. В Сургутском государственном университете на 1 июля 2022 г. обучается 6 094 человек, по программам бакалавриата – 3 534, специалитета – 1 428, магистратуры – это 647, аспирантуры – это 210, ординатуры – 275 человек. Вся интеллектуальная среда университета должна быть пропитана воспитательной деятельностью, которая не сводится к проведению разрозненных мероприятий. В этой связи необходимо отметить, что Программа воспитания и воспитательные модули встроены в образовательный процесс.

В эту сложную многоплановую, многоступенчатую деятельность вовлечены и студенческие объединения: Студенческий совет, Центр гражданско-патриотической подготовки, политический молодежный клуб «Путь», Ассоциация студенческих спортивных клубов, Региональное отделение «Российские студенческие отряды», Центр волонтеров СурГУ, Центр наставников, Поисковая общественная организация, Ассоциация выпускников и др.», – сообщил Святослав Болотов, добавив, что в университете проходит более 400 мероприятий в год, из которых 260 разработаны коллективом СурГУ. К примеру, акция «Живая цепь Памяти», Торжественный митинг ко Дню славянской письменности и культуры, молодежный фестиваль национальных культур «Мы – единый народ!», Бал науки и др.

Докладчик также сделал акцент на многогранности понятия «патриотическое воспитание». Оно бывает нравственным и эстетическим, трудовым и духовным, физическим и умственным, экологическим и правовым, гражданским и политическим, экономическим и т.д. Поэтому в этот сложный процесс должны быть включены все без исключения. И семья, и органы власти, и образовательные организации, и учреждения культуры и спорта. В решении этих проблем, отметил проректор СурГУ, большая роль отводится личному примеру проявления истинного патриотизма, который должен основываться на уважительном отношении к историческому прошлому страны, органам власти, культурному разнообразию народов, научному наследию и новым открытиям. На сегодняшний день между СурГУ и организациями заключено более 10 соглашений в рамках патриотического воспитания молодежи с организациями «Наше время», «Российские студенческие отряды, «Эконадзор», Центром специальной подготовки «Сибирский легион», Центром гражданско-патриотической подготовки «ЛиС» и др.

По итогам живой дискуссии участники заседания единогласно пришли к выводу о том, что решение задач по организации патриотического воспитания молодежи обусловливает необходимость объединения усилий представителей различных общественных институтов.


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Сегодня в 16:02, просмотров: 186, комментариев: 0
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