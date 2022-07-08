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Мужа Раи Мамедовой осудили за распространение экстремистской символики

Сабир Мамедов заплатит административный штраф в размере 1,5 тысяч рублей

Мужа Раи Мамедовой осудили за распространение экстремистской символики
Фото: pixabay.com

Полиция Сургута возбудила административное дело на Сабира Мамедова. Оказалось, что муж скандально прославившейся сургутянки Раи Мамедовой опубликовал на своей личной странице фотографию с экстремисткой символикой. Об этом «СургутИнформТВ» рассказали в окружной полиции.

«33-летний гражданин иностранного государства, постоянно проживающий в Сургуте, опубликовал на личной странице в одной из социальных сетей фотографию с символами организации, чья деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда Российской Федерации. По данному факту в отношении мужчины вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренным частью первой статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций», – пояснила корреспондентам «СургутИнформТВ» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

На данный момент суд признал Сабира Мамедова виновным в публичной демонстрации запрещенной символики. Его оштрафовали на 1,5 тысяч рублей, сообщают местные СМИ. Мужчина полностью признал свою вину, а также пообещал больше не допускать подобного.

Отметим, что муж Раи Мамедовой мог лишиться вида на жительство и быть выдворен на Родину – в Азербайджан.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 259, комментариев: 0
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