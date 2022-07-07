В Барсово перестроят баскетбольно-волейбольную площадку

В поселке Барсово на двух улицах установили дополнительное освещение – всего 11 приборов разместили по улицам Майская и Сосновый бор. Далее планируется осветить территории ДНТ «Барсовское» и подъезда к поселению.

Глава муниципалитета также посетил баскетбольно-волейбольную площадку, которую предстоит перестроить. Стоимость проекта изменилась в большую сторону, выросла с 10 до почти 17 млн рублей.

«Первый блин у администрации поселения получился комом. Администрация Сургутского района решили собственными силами оборудовать нормальную площадку для жителей Брасово», – резюмировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава поселения Вячеслав Поздняков отметил, что предстоит демонтаж спортивного инвентаря, после этого рассмотрят возможность его дальнейшего использования. Кроме того, предстоит еще ряд работ по улучшению объекта.

«Запланирован подъем уровня поверхности площадки, устройство бордюра, водоотливного лотка, резинового покрытия толщиной 20 мм, ограждения баскетбольно-волейбольной площадки, установку спортивного оборудования, монтаж систем электроснабжения и видеонаблюдения (включая пусконаладочные работы)», – поделился глава г.п. Барсово.