Более тысячи сургутян пришли на первый Зоофест в Сургуте

В Сургуте подвели итоги первого в Югре Зоофестиваля. Так, на мероприятии одна собака нашла себе нового хозяина, а также горожане взяли контакты организаций, чтобы серьезнее подумать над тем, чтобы взять питомца к себе домой.

«Это был новый формат мероприятия для акцентирования на теме бездомных животных, которые ищут дом. Более тысячи человек пришли на фестиваль. Забрали одну собачку из «Дарим новую жизнь», со всеми остальными животными люди общались и знакомились, – рассказала председатель правления РОД ПБЖ «Дай лапу» Александра Нуриева. – Такие мероприятия необходимо проводить ежегодно. В других городах на фестивалях иногда и до пятнадцати собак и 30-40 котов уезжает с хозяевами. Поэтому людей к таким мероприятиям нужно приучать».

В рамках фестиваля «Ласковый май – собаку забирай» прошло множество мероприятий для того, чтобы популяризировать хорошее отношение к животным. Во время них владельцы собак могли чипировать и поставить прививку своему питомцу. «Фестиваль, в целом, удался, проведено большое количество мероприятий, которые направлены на то, чтобы животных без владельца стало меньше. В свою очередь администрация оказывала техническую поддержку», – отметил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Вячеслав Адушкин.

Также сейчас запускается трехмесячная программа «Не бросай меня на даче», которая направлена на уменьшение количества животных без владельцев в городе и на дачах.

Напоминаем, благодаря акции «Ласковый май – собаку забирай», около 150 брошенных четвероногих Югры нашли себе хозяев.