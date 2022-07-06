Андрей Трубецкой оценил значимость строительства второго моста через Обь

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой прокомментировал начало строительства второго моста через Обь.

«Значимость – 71 миллиард рублей. Большая цифра. Известно, что транспортная инфраструктура – это кровеносная система экономики. Отрадно, что при наличии серьезной нефтегазовой отрасли Сургут и Сургутский район, Югра в целом получают развитие как транспортной системы. Поэтому я считаю, что большое будущее за этим проектом – как минимум удвоение товарооборота, пассажиропотока, поэтому проект большой и знаковый, самые положительные эмоции в связи с этим», – резюмировал Трубецкой.

Напомним, что старт возведению был дан сегодня – 6 июля. На торжественном мероприятии важного объекта также присутствовали полпред УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова, мэр Сургута Андрей Филатов.