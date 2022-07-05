Два проблемных дома в Сургуте наконец сдали в эксплуатацию

…И наконец построили! Дольщики ликуют: два долгостроя в Сургуте вводят в эксплуатацию. Речь о третьем доме в ЖК «Любимый» в микрорайоне 31Б и третьем этапе дома 23 в первом микрорайоне.

«Завершение объектов позволит восстановить права 325 обманутых дольщиков», — отмечают в Фонде защиты прав дольщиков Югры. Из них 287 собственников ждут ввод дома в «Любимом», остальные — в доме 23. Напомним, что застройщик «Любимого» — ООО «ДЭП» — признан недобросовестным, и завершением строительства занялся новый инвестор — ООО «СЗ «Столица», у которого в работе, кстати, еще один проблемный многоквартирник Сургута — второй дом ЖК «Ривер Хаус».

Второй долгострой, который потихоньку сдается, строится силами ООО СЗ «Салаир»: несмотря на то, что дом 23 в первом микрорайоне уже внесен в реестр проблемных, застройщик продолжает работу самостоятельно — при поддержке муниципальных и окружных властей.