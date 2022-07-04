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Два выпускника из Сургута нарушили правила проведения ЕГЭ

Сургутские выпускники стали реже нарушать требования ЕГЭ

Два выпускника из Сургута нарушили правила проведения ЕГЭ
Фото: pixabay.com

В Сургуте количество нарушений правил проведения ЕГЭ сократилось в два раза. В этом году лишь два выпускника воспользовались справочным материалом и были удалены с экзамена.

«Одна выпускница решила воспользоваться шпаргалкой на экзамене по информатике. Теперь ей дадут право пересдать этот предмет только через один год. Получается, она продлила сроки экзаменов. Еще один выпускник решил воспользоваться справочным материалом на профильной математике. Он будет сдавать экзамен уже в сентябре, однако на базовом уровне», – рассказала директор департамента образования Ирина Замятина.

Напоминаем, ранее стало известно, что семь выпускников из Сургута сдали ЕГЭ на 100 баллов. При этом один из них получил максимальные результаты сразу по двум предметам – биологии и химии.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 214, комментариев: 0
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