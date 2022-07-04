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​К 13 домам в Сургуте подведут газ до конца года

278 заявок подали сургутяне на участие в программе социальной догазификации

​К 13 домам в Сургуте подведут газ до конца года
pixabay.com

В Сургуте в программу социальной догазификации на 2022 год вошли еще 5 домов – всего до конца года газ подведут к 13 домам. К сетям газораспределения подключат домовладения в поселках Снежном и Лунном, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В рамках программы подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах проводится без привлечения средств граждан. Что касается садово-огороднических объединений, подведение газа осуществляется бесплатно только до границ кооператива. По территории СОТ газификация производится за счет собственников земельных участков. Графики подключения утверждены. Ежеквартально корректируются, по мере поступления заявок», – пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Реализует программу догазификации ОАО «Сургутгаз». На участие в программе жители Сургута подали 278 заявок, 53 из них уже приняты.

«1 отложена (ожидается предоставление полного пакета документов), еще 11 аннулированы (не был предоставлен полный пакет документов), 12 отменены заявителем, по 31 отказано (представлены документы не в полном объеме, не соответствуют критериям догазификации). Заключено уже 12 договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», – прокомментировали в компании «Сургутгаз».

Заявку на подключение можно направить через Единого оператора газификации, Госуслуги либо обратиться лично в газораспределительную организацию ОАО «Сургутгаз», расположенную по адресу: Сургут, улица Маяковского, дом 14а, строение 1, телефон: 8 (3462) 23-93-85.

Заявка от садовых объединений подается коллективная. Перед ее отправкой следует проверить возможность подключения домовладения к сетям газораспределения на официальном сайте единого оператора газификации.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 225, комментариев: 0
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